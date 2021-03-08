Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR - Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

- HDP İl Başkanlığı binası önü - Evlat nöbetini sürdüren ailelerin eylemine kardeşi Vahdettin Kaya için katılan ağabey Hamza Kaya - Ağabey Hamza Kaya'nın açıklamaları Diyarbakır 'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Aydın'da üniversite son sınıf öğrencisiyken dağa götürülen kardeşi için gelen ağabey Hamza Kaya: - "Kardeşimi PKK ile HDP'liler kandırıp dağa kaçırdılar. Kardeşimi HDP'den istiyorum ve almadan asla gitmem"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 553. gününde sürüyor.Aydın'da 10 yıl önce üniversite son sınıf öğrencisiyken dağa götürülen 23 yaşındaki Vahdettin Kaya'nın ağabeyi Hamza Kaya da oturma eylemine dahil oldu.Kaya, kardeşinin terör örgütü PKK'nın iş birlikçisi HDP ve yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi.

Kardeşinin işletme bölümünü okuduğunu belirten Kaya şunları kaydetti:"Kardeşimi PKK ile HDP'liler kandırıp dağa kaçırdılar. Kardeşimi HDP'den istiyorum ve almadan asla gitmem. Kardeşim beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp teslim olsun. Aile perişan vaziyette, bizi aramasını ve güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyorum. Kardeşim gelinceye kadar da ben burada onu bekleyeceğim."

Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı