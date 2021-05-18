Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Evlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı

DİYARBAKIR - Evlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı

- Çelenk bırakılması - Diyarbakır anneleri ve babaları - Baba Celil Begdaş'ın basın açıklaması - Anneler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer'in konuşmasıEvlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı - Diyarbakır 'da oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş: - "Buradan kalkmayacağız. Evlatlarımızı bu çadır sayesinde getirdik"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP il binası önüne siyah çelenk bıraktı.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 624. gününde sürüyor.Oturma eylemi yapan ailelerden baba Begdaş da Mayıs 2019'da dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bekleyişine devam ediyor.Begdaş, HDP'ye tepkisini partinin il binası önüne siyah çelenk bırakarak gösterdi.Acılı baba Begdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğluna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

"Oğlum Yusuf HDP il binasının ikinci katına gitti, bir daha çıkmadı." diyen Begdaş, annelere ve babalara yapılanın zulüm olduğunu ifade etti.
Begdaş, "Buradan kalkmayacağız. Annelerin çadırı zaferi kazanmıştır. Evlatlarımızı bu çadır sayesinde getirdik." dedi.
Oturma eyleminin ilk gününden beri kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Begdaş, aileler olarak tüm çocukları kurtarana kadar çadırdan ayrılmamak konusunda kararlı olduklarını kaydetti.
Begdaş'a desteklerini ileten anne Ayşegül Biçer de "Tüm dünya bilsin ki HDP olmadan PKK bir kuşu bile dağa götüremez." ifadesini kullandı.Biçer, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirerek, "Hakkımız olan evlatlarımızı almadan bu mücadele bitmeyecek. Yusuflar, Mustafalar, Şeymalar, Özkanlar gitmesin diye biz burada mücadele ediyoruz. Evlatlarımızı dağdan indireceğiz. HDP ve PKK'nın gerçek yüzünü tüm dünya görecek." şeklinde konuştu.

Siyah Çelenk Görece Basın Açıklaması Kaçırılma Oturma Eylemi 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement