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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Engelliler için 'Mola Evleri' kuruluyor

DİYARBAKIR - Engelliler için 'Mola Evleri' kuruluyor

DİYARBAKIR - Engelliler için "Mola Evleri" kuruluyor - Çocuklar ve aileleri - Vali Münir Karaloğlu'nun çocuklarla fidan dikmesi ve uçurtma uçurması - Karaloğlu'nun konuşması Diyarbakır 'da engelliler için "Mola Evleri" kuruluyorDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentte iki farklı noktada engellilere ve ailelerine hizmet verecek Mola Evleri kurulacağını söyledi.

Vali Karaloğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Kent Ormanı ve Piknik Alanı'nda düzenlenen uçurtma şenliğinde yaptığı konuşmada, özel gereksinimli çocuk ve bireylerin farkındalığını kabul ederek toplumdaki yerlerini almalarını sağlamanın önemli olduğunu kaydetti.
Engelliler için hem valilik hem belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karaloğlu, "Toplumdan da talebimiz şudur ki down sendromlu çocuklarımıza, bireylerimize onların farklılıklarını fark ederek yaşamamız gerekir." dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karaloğlu, kentte iki noktada Mola Evleri kurulacağını söyledi.

Mola Evleri'nin ihalelerinin tamamlandığını, inşaat sürecinin ise yaklaşık 5 ay içinde biteceğini aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:"Engelli yavrusunu evde bırakıp yıllarca evinden çıkamayan anne babalar olduğunu biliyoruz. İşte annelerin, babaların özellikle annelerin günün belirli saatlerinde gelip çocuklarını bizim Mola Evleri'ne bırakıp gidip çarşıda, pazarda kendi işlerini görebilmesi için şu an Diyarbakır merkezde iki noktada çalışma yürütüyoruz. Biri Şehitlik diğeri de Kayapınar'da olmak üzere şehrin iki noktasında engelli vatandaşlarımıza Mola Evleri oluşturuyoruz. İnşallah bütün zamanını engelli yavrusuna ayırmış annelerimizi, babalarımızı ve özelikle annelerimizi bir nebze rahatlatacak projemizi Diyarbakır 'da hizmete alacağız."Karaloğlu, ihtiyaç halinde evlerinin sayısının artırılacağını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, down sendromlu çocuklarla uçurtma uçurup, fidan dikti.

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