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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünden görüntü - Çadır içerisinde bekleyen aileler - Anne Zümrüt Salim'in konuşması - Baba Şadin Elhaman'ın konuşması Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Anne Zümrüt Salim: - "Oğlumu almadan buradan gitmiyorum" - Baba Şadin Elhaman: - "Bilsem ki burada öleceğim yine de çocuğumu bekleyeceğim''DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 469'uncu gününde devam etti.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylemde yer alan anne Zümrüt Salim, evlat hasreti çektiğini ve sonuna kadar mücadelesine devam edeceğini söyledi.

"Kış demiyoruz, hastalık demiyoruz. Oğlumu bekliyorum. Sonuna kadar da buradayım." ifadelerini kullanan Salim, evladını almadan HDP'nin önünden ayrılmayacağını belirtti.
Oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Salim, şöyle konuştu:"Oğlum, eğer beni duyuyor ve görüyorsan çık gel. Devletimize, adaletimize teslim ol. Ceza yok, hapis yok. Size yalan söylüyorlar. Gelin birlikte teslim olun oğlum. Baban numarayı değiştirmedi senin için. Bir fırsat bulursan babanı ara. Bir yerdeyim de, gelip seni alacağız. Korkma.''Şadin Elhaman da oğlu Bayram için oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.
Bir yılı aşkın süredir HDP önünde eylemlerine devam ettiklerini aktaran Elhaman, "HDP önünden çocuğumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bilsem ki burada öleceğim yine de çocuğumu bekleyeceğim." diye konuştu.
Oğluna çağrıda bulunan Elhaman, "Bak oğlum, yirmiden fazla kişi geldi teslim oldu. Hepsi anne ve babasının yanında. Sen de Türk devletine sığın. İnşallah sen de ceza almazsın. Sen de gelir bize kavuşursun ve bizi sevindirirsin." diye konuştu.

Hastalık Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Allah 

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