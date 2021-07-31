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Diyarbakır'dan Osmaniye’deki yangın söndürme çalışmalarına destek
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'dan Osmaniye’deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Diyarbakır'dan Osmaniye’deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Ekiplerin hazırlanması

Yangın Ormanlı Şili Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Araçların yola çıkması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye’de yangın söndürme çalışmalarına destek için araç ve personel gönderdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkiinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale için 9 kişilik ekip oluşturdu. İtfaiye Başkanlığı, Osmaniye’de farklı noktalarda çıkan orman yangınına müdahale için görevlendirdiği 9 personel, 1 itfaiye arazözü, 2 su tankeriyle yola çıktı. Ekipler, yangın söndürme çalışmaları sona erene kadar çalışmalarını sürdürecek. (SI-AKK-Y)
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