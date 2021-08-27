Diyarbakır’dan Kastamonu’ya yardım eli

-Ömer Çoşkun konuşması

-Tırların yola çıkması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR )- Selden etkilenen vatandaşlara verilmek üzere 600 bin liralık yardım yola çıktı DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu yardım tırları, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustosta şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeni ile mağdur olan vatandaşlara destek olmak için Türkiye’nin her bölgesinden olduğu gibi Diyarbakır’da da valilik, belediyeler ve esnaf odaları ile iş adamları öncülüğünde 600 bin lira değerinde yardım toplandı. Toplanan yardımlar Diyarbakır'dan yola çıktı. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Çoşkun, Kastamonu’da yaşanan sel felaketi nedeniyle AFAD tarafından oluşturulan liste doğrultusunda Diyarbakır’daki birçok sivil toplum kuruluşu ile birlikte hazırlanan ayni yardımları göndermek için toplandıklarını söyledi.



Vali Yardımcısı Coşkun, "Başımıza gelen felaketin ağırlığı ve sıkıntıları bir tarafa milletçe bugünlerde göstermiş olduğumuz refleks de çok önemlidir. Türkiye’nin her tarafından Kastamonu’daki afetzedelerimiz, vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize her türlü yardım ile ihtiyaç noktasında büyük bir seferberlik başladı.

İçişleri Başkanlığı ve AFAD Başkanlığının öncülüğünde başlatılan bu seferberliğe bizde Diyarbakır olarak bizde katkı sunmak istedik. Çeşitli sevil toplum kuruluşları, odalar, borsalar, iş adamları dernekleri, valilik ve merkez ilçe belediyeler olmak üzere yaklaşık 600 bin lira değerindeki ayni yardım hazırlanmış bulunmaktadır. Bugün inşallah tırlarımızı yolcu edeceğiz. Bu felaket noktasındaki yaşananlardan dolayı bütün Diyarbakır halkı olarak üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Birçok STK temsilcisinin bulunduğu programda yapılan konuşmaların ardından tırlar yola çıktı.

