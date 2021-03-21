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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında sosyal mesafe unutuldu; PKK paçavraları açıldı

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında sosyal mesafe unutuldu; PKK paçavraları açıldı

Vekillerin içeri alınmasından görüntü

Polis Aritas Yan Etki Terör Örgütü Gori 

-Aramalardan görüntü
-Alandan görüntü
-Ateşin yakılması
-PYD bayraklarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da, bir yıl aradan sonra Nevruz Bayramı kutlandı. Yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı etkinliğe vatandaşlar, HES kodu sorgulamasının ardından alana alındı. Kutlamalarda terör örgütünü simgeleyen paçavraların açıldığı da görüldü.
Korona virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılmayan Nevruz Bayramı kutlamaları, korona virüs risk haritasına göre düşük iller arasında bulunan Diyarbakır'da bu yıl yeniden kutlanmaya başlandı. Saat 10.00'da başlayan etkinlik için Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı etrafında yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Nevruz Bayramı etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı.
Güvenlik güçleri, vatandaşları üst kontrolünden geçirdikten sonra HES sorgulaması yaparak alana girişlerine izin verdi. Korona virüs tedbirleri unutuldu Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarına katılan vatandaşların, alana girdikten sonra tedbirleri hiçe saydığı görüldü.
Sosyal mesafenin sıfıra indiği kutlamalarda vatandaşların çoğunun maske takmadı. Kutlamalarda terör örgütünü simgeleyen paçavraların açıldığı da görülürken, Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlik yerel sanatçıların şarkılarıyla devam ediyor. (RK-YRT-
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