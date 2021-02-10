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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’daki narko-terör operasyonu

Diyarbakır’daki narko-terör operasyonu

Lice tabelasından görüntü

Narko-terör Operasyonu Adli Kontrol Terör Operasyonu İkinci Dalga Terör Örgütü 

-Zanlıların çıkarılması
-Zanlıların adliyeye çıkarılması
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) -- Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde yapılan ve 1 milyon 203 bin kök kenevir ile 2 ton 920 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 7 Şubat 2021’de ikinci dalgası icra edilen narko-terör Tırpan-2 operasyonunda, 15 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olan şüphelilere yönelik, Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde 26 ayrı adreste yapılan aramada 16 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 9 Şubat 2021 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi. (YRT-
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