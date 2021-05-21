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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’daki maket uçaklı saldırı girişimine 1 gözaltı

Diyarbakır’daki maket uçaklı saldırı girişimine 1 gözaltı

ARŞİV

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Bombalı Saldırı Maket Uçak Terör Örgütü 


- Diyarbakır’da askeri tesise düzenlenen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, 18 Mayıs'ta Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca 2 adet maket uçakla bombalı saldırı girişimi olmuş, maket uçaklar havada imha edilmişti. Olay anında maket uçakların görüntüsünü çekip sosyal medyadan paylaşan, görüntüleri terör örgütüne yakın internet sitelerinde yayınlanan şahıs, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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