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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’daki feci kazada ölü sayısı 3’ yükseldi

Diyarbakır’daki feci kazada ölü sayısı 3’ yükseldi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

İlk Müdahale Ticari Taksi Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri 


- Diyarbakır’da refüj ve elektrik direklerine çarparak karşı şeride geçen otomobilin 2 araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza, dün gece Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde Yenihal Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Renault Fluence marka 07 DDY 97 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak elektrik direklerini devirdikten sonra karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen Ford Courier marka 21 TT 316 plakalı hafif ticari taksi ve 04 AE 410 plakalı Tofaş Şahin marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan yaralılar etrafa savruldu. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 21 TT 316 plakalı taksi sürücüsü Yunus Ekinci ve 07 DDY 97 plakalı araçta bulunan Ahmet Kaya hayatını kaybetti, 8 yaralı tedavi altına alındı. 8 yaralıdan adı öğrenilemeyen biri daha bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölü sayısının 3'e yükseldiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (MB-YRT
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