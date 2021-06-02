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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Dağkapı burçları 'Hamit Aytaç Hat Müzesi' olacak

DİYARBAKIR - Dağkapı burçları 'Hamit Aytaç Hat Müzesi' olacak

DİYARBAKIR - Dağkapı burçları "Hamit Aytaç Hat Müzesi" olacak - Dağkapı burçlarının drone ile görüntülenmesi Diyarbakır 'ın tarihi surlarındaki Dağkapı burçları "Hamit Aytaç Hat Müzesi" olacakDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Sur ilçesinde tarihi surların Dağkapı'da yer alan 1 ve 2 nolu burçları restore edilerek "Hamit Aytaç Hat Müzesi"ne dönüştürülecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Kalesi'ni gelecek nesillere taşımak amacıyla "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Münir Karaloğlu, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Diyarbakır Kalesi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının en önemli görevleri arasında olduğunu belirtti.
Diyarbakır ’da göreve başlar başlamaz surların restore edilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Karaloğlu, 5 bin 200 metre uzunluğundaki surların bir çoğunda restorasyon ihtiyacı olduğunu bildirdi.Surlardaki restorasyonun 3. etabının Dağkapı Meydanı'ndaki 1, 2, 57 ve 8 nolu burçları kapsadığını anlatan Karaloğlu, Türk hat sanatını Osmanlılardan Cumhuriyete taşıyan hattat Hamit Aytaç'ın Diyarbakır lı olduğunu, Dağkapı Meydanı'ndaki 1 ve 2 nolu burcu Hamit Aytaç adına hat müzesi ve hat mektebi yapacaklarını kaydetti.
Karaloğlu, "Önümüzdeki dönemde onunla ilgili İstanbul'daki dostlarımızla da temasa geçip Hamit Aytaç'ın hatırasını, bu şehirde doğmuş, bu toprakların yetiştirmiş olduğu büyük hattatımızı da Diyarbakır 'da gençlerimize ve insanlarımıza anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Uzunlu Restorasyon Hattat Tarihi Surlar Hat Sanatı 

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