Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 6 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Karayolları Trafik Kazası Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-Polislerden görüntü
-Temizlik ekiplerinden görüntü
-Çekiciden görüntü
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar Kavşak alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 LJY 20, 34 HC 5269, 34 VM 7476, 63 AB 135 ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, kaygan zemin nedeni ile çarpıştı. 5 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları sonrası trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı