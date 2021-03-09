Diyarbakır’da zincirleme kaza; 3 araç trafiği altüst etti

-ambulanstan görüntü

-polisten görüntü

-kazaya karışan araçlardan görüntü

-genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç trafiği birbirine kattı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Tesisler Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan araçlardan biri hız limitini aşarak bir otomobile arkadan vurdu. Çarpmanın etkisiyle çevredeki başka bir araca daha çarpan otomobiller, refüje çarparak durabildi. Kaza anında trafiğin sakin olması büyük bir faciayı önlerken trafik felç oldu. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yaralanan bir kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, diğer araçlarda bulunan vatandaşlar ise kısa süreli şoka girdiği ve ayakta tedavi gördükleri öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken kazaya karışan otomobiller olay yerinden kaldırılarak trafik akışı tekrardan açıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. (MB-AKK-Y)



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