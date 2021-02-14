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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da yürekleri ısıtan görüntü...Gençler dere yatağına düşen köpeği kurtardı

Diyarbakır’da yürekleri ısıtan görüntü...Gençler dere yatağına düşen köpeği kurtardı

Köpeğin dere yatağında olmasından görüntü

Mahsur Kaldı Köpek Cep Telefonu Hayvan Dere Yatağı 

-Kurtarılmasından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde dere yatağına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı. Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde dere yatağında bir köpek mahsur kaldı. Köpek sesini duyan vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için kolları sıvadı. Vatandaşlar soğuk havada uzun uğraşlar sonucu ellerine geçirdikleri poşet ile köpeği tutarak dere yatağından çıkarttı. Islanan köpek birkaç dakika silkelendikten sonra alandan uzaklaştı. Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.
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