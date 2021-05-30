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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da yılan paniği

Diyarbakır’da yılan paniği

Yılandan görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Uzunlu Kaçış Hayvan 


- Diyarbakır’da bir kafeteryanın bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı, bu sırada temizlik yapan vatandaşların ayaklarının önünde görüldü.
Yılanı gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçışırken, hayvan bir süre sonra çalılıkların arasına girerek gözden kayboldu. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.
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