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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da uzun bir aradan sonra kısıtlama sessizliği

Diyarbakır’da uzun bir aradan sonra kısıtlama sessizliği

Dağkapı meydandan görüntü

Hafta Sonu Tam Gün Trol 

-Boş cadde ve sokaklardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - En işlek cadde ve sokaklar boş kaldı, sessizlik kuş sesleri ile bozuldu DİYARBAKIR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca tüm yurtta uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır’da en işlek cadde ve sokaklar boş kalırken, sessizlik kuş sesleri ile bozuldu. Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19:00’da başladı.
58 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin karara uyduğu görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başlarken, şu ana kadar her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Diyarbakır’da denetimlerin kent genelinde aralıksız devam ettiği belirtildi. (SI-AKK-Y)
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