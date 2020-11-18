Diyarbakır’da uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu



- Diyarbakır’da görev yapan bir uzman çavuş, şahsi silahının ateş alması sonucu şehit oldu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş’un şahsi silahının ateş alması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Vali Karaloğlu, "Diyarbakır’da görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

(YRT-



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