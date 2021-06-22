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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Kaza yapan otomobilden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Bild Altın 

-Kaza yapan tuğla yüklü kamyondan görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi ise yaralandı. Olay, Diyarbakır-Viranşehir karayolunun 65. kilometresinde bulunan Bedro mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 PV 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise şarampole yuvarlandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (SI-YRT-
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