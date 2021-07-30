Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı

- Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı

Cep telefonu görüntüsü

Hava Sıcaklığı Elektrik Trafosu Güvenlik Güçleri Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 

-Alevlerin yükselmesi
-Vatandaşların panikleyerek kaçışması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yüksek hava sıcaklığı ve aşırı yüklenmeden kaynaklı olarak bir elektrik trafosu bomba gibi patladı. Patlayan trafo nedeniyle etrafta bulunan otluk alanda yangın çıkarken, yangın akaryakıt istasyonu ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı.O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, önceki gece geç saatlerde Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutları civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutları civarında, bir elektrik trafosundan aşırı yüklenmeden kaynaklı olarak önce kıvılcımlar yükseldi, ardından şiddetli bir şekilde bomba gibi patladı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler akaryakıt istasyonu ve evlere sıçramadan söndürüldü Patlama sonrası çıkan yangın çevrede bulunan kuru otların tutuşmasına neden olurken, alevlerin akaryakıt istasyonuna ve evlere sıçramasından korkan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yangınla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. (SI-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı