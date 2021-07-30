- Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı

-Alevlerin yükselmesi

-Vatandaşların panikleyerek kaçışması



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yüksek hava sıcaklığı ve aşırı yüklenmeden kaynaklı olarak bir elektrik trafosu bomba gibi patladı. Patlayan trafo nedeniyle etrafta bulunan otluk alanda yangın çıkarken, yangın akaryakıt istasyonu ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı.O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, önceki gece geç saatlerde Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutları civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutları civarında, bir elektrik trafosundan aşırı yüklenmeden kaynaklı olarak önce kıvılcımlar yükseldi, ardından şiddetli bir şekilde bomba gibi patladı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler akaryakıt istasyonu ve evlere sıçramadan söndürüldü Patlama sonrası çıkan yangın çevrede bulunan kuru otların tutuşmasına neden olurken, alevlerin akaryakıt istasyonuna ve evlere sıçramasından korkan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yangınla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. (SI-

