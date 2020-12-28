- Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın çınar ilçesinde bulunan bir trafo, bomba gibi patladı. Olay anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Olay Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgililere göre akşam saatlerinde caminin yanında bulunan trafo bomba gibi patladı. Patlama anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale ederek alevleri söndürdü. Trafonun patlamasının ardından bölgeye sevk edilen Dicle Elektrik arıza birimi görevlileri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. (YRT-



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