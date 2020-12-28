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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı

- Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı

Patlama anından görüntü

Kamera Cep Telefonu 

-Olay yeri
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın çınar ilçesinde bulunan bir trafo, bomba gibi patladı. Olay anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Olay Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgililere göre akşam saatlerinde caminin yanında bulunan trafo bomba gibi patladı. Patlama anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale ederek alevleri söndürdü. Trafonun patlamasının ardından bölgeye sevk edilen Dicle Elektrik arıza birimi görevlileri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. (YRT-
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