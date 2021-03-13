Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

-Kaza yapan otomobilden görüntü

-Ambulansta yaralıya müdahale edilmesi

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Diyarbakır Otogarı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere, seyir halinde bulunan 21 GJ 730 plakalı Opel Eco marka otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj çarptırdıktan sonra yolda çıktı. Yaşanan trafik kazasında araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1’i ağı 2 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde çalışma yapan polis ekipleri, inceleme başlattı.



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