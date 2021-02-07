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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da Tırpan-2 uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır’da Tırpan-2 uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Operasyondan görüntü

Adli Kontrol Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca Terör Örgütü 

-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen narko-terör Tırpan-2 operasyonunda 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narko-terör Tırpan-2 operasyonun bugün ikinci dalgasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, ''Narko terör Tırpan Operasyonunun ikinci dalgası 7 Şubat 2021'de Diyarbakır Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde icra edilmiştir. Tırpan-2 operasyonunda, 15 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 ayrı adreste yapılan arama sonucu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramada ayrıca 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet hassas terazi de ele geçirilmiştir'' denildi. 2020'de 100 milyon kök kenevir ce 55 ton esrar ele geçirildi İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında icra edilen narko-terör operasyonlarında, yaklaşık 100 milyon kök kenevirin imha edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Operasyonlarda ayrıca 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirilmiştir. Kararlılıkla sürdürülen çalışmalarla uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüpheliler de birer birer tespit edilmiş ve yakalanmaları için düğmeye basılmıştır. İki hafta önce ilk dalgası gerçekleştirilen narko-terör Tırpan-1 operasyonunda, Diyarbakır merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 ayrı adreste yapılan arama neticesinde yakalanan 31 şüpheliden 19’u tutuklanmış, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Yakalanan şüphelilerin 2020 yılında, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları aylar süren çalışmalar sonucu ortaya konulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir.''
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