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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da tır devrildi, karayolu ulaşıma kapandı

Diyarbakır’da tır devrildi, karayolu ulaşıma kapandı

Tırdan görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon 

-Polisten görüntü
-Çekiciden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Otogar Kavşağında sabah saatlerinde sıvı sabun teslimatı için seyir halinde olan 63 ABG 928 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, kavşaktaki levha ve ışıklandırmalara çarptıktan sonra yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-YRT
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