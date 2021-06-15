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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe: 344 noktada 22 milyon kök kenevir ile 190 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe: 344 noktada 22 milyon kök kenevir ile 190 kilogram esrar ele geçirildi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Narko-terör Operasyonu Lyon Terör Operasyonu Terör Örgütü 


- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 344 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda 22 milyon kök keneviri ile 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 225 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice’nin Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya mahallelerinde tespiti yapılan 344 noktada narko-terör operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 22 milyon kök kenevir bitkisi, 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar, 10 adet su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildi. 225 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildiği kaydedildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 5.2 milyar lira finans sağlanmasının önüne geçildiği engellendi. (SI-YRT
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