Diyarbakır'da teröre büyük darbe: Sağ yakalanan 'Turuncu' listedeki terörist TEM Şube'de sorguya alındı

-Yakalanan malzemelerden fotoğraf



( DİYARBAKIR )-Terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan terörist ile 8 işbirlikçisi yakalandı DİYARBAKIR



- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin müşterek düzenlediği operasyonda terörden arananlar listesinde ‘Turuncu’ kategoride aranan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş, silah ve mühimmatları ve 8 işbirlikçisiyle birlikte yakalandı. Teröristin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü sözde Amed sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde ‘Turuncu’ kategoride yer alan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş isimli örgüt mensubu 26 Ağustos tarihinde Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesi Yazköy’de saklandığı köy evinde yakalandı. Teröriste yardım ve yataklık eden 8 kişinin de gözaltına alındığı operasyonda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası, şemsiye, yağmurluk, 5 adet şarjör, 120 dolu fişek, elbise ve yaşam malzemesi ile birlikte ele geçirildi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyonda saklandığı evde sağ ele geçirilen terörist gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulandığı belirtildi.

