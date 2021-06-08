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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu, 5 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu, 5 şüpheli tutuklandı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü Irak Trol 


- Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı. 22 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’da Mezopotamya Bilgi Evi'nin asma tavanında bulunan ve içerisinde birtakım notlar yer alan ajandada yapılan inceleme sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde mahalle meclislerine başvuruda bulunduğu belirlenen 22 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, 5'i dün gece geç saatlerde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, dergi ve dokümanlar ile teröriste ait fotoğraf ele geçirilmişti. Operasyonla ilgili 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor. (SI-AKK-Y)
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