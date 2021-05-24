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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Terör Operasyonu Terör Örgütü 


- Diyarbakır’da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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