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Diyarbakır’da termometre 41 dereceyi gördü
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da termometre 41 dereceyi gördü

Diyarbakır’da termometre 41 dereceyi gördü

Sıcaklıktan görüntü

Gölgeli 

-Termometreden görüntü
-Gölgelikte oturan vatandaşlardan görüntü
-Yüzen çocuklardan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Sıcaktan bunalanlar ağaç gölgelikleri ve süs havuzlarına akın etti DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da termometre 41 dereceyi buldu asfalt buharlaştı, sıcaktan bunalan çocuklar parktaki süs havuzlarında serinledi. Diyarbakır’da termometreler 41 dereceyi gösterdi, sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini sokaklara attı, kimisi parklarda ağaç gölgeliklerine kaçarken kimi çocuklar ise süs havuzlarında serinledi. Evde duramayıp süs havuzuna serinlemek için gelen İbrahim Aslan, sıcaktan bunaldıklarını havuz olmadığından burada serinlediğini ve evde oturamadıklarını kaydetti.
Yüzmeye gelen Geylan Akyol’da sıcaktan bunaldıklarını ve arkadaşlarıyla süs havuzunda serinlediğini aktardı. (MB-AKK-Y)
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