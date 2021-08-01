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Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı

Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı

Maskesizlerden görüntü

Tedbirler Aşı 

-Sosyal mesafeden görüntü
-Yüzen çocuklardan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin en az aşı uygulamasının yapıldığı ilk 10 il arasında yer alan Diyarbakır'da, tedbirler hiçe sayıldı, sosyal mesafe, maske kuralları unutuldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşı programında en düşük, korona virüs vaka sayısında en yüksek iller arasında yer alan Diyarbakır'da, tedbirler unutuldu. Maske sosyal, mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
Maske takanlar ise burun açık taktığı ve maske bulunmasına rağmen kollarına taktı. (MB-AKK-Y)
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