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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da tarihi caminin dokusuna zarar verildi

Diyarbakır’da tarihi caminin dokusuna zarar verildi

Camiden görüntü

Akalan Abrin Batıl Maneviyat Irak 

-Duvarda yapılan sıvalardan görüntü
-Vatandaşların duvar önünde dua etmesi
-Duvara taş bırakan Fatma Ebek konuşması
-Duruma tepki gösteren Mehmet Aydın konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR )- Sur ilçesindeki tarihi Hazreti Süleyman Cami duvarına sıva yapılarak zarar verildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 27 Sahabenin kabrinin bulunduğu Silahtar Murtaza Paşa Cami olarak da bilinen Hazreti Süleyman Cami duvarının bazı kısımları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıva yapılarak tarihi yapının dokusuna zarar verildi.
Halk tarafından Hazreti Süleyman Cami olarak bilinen Silahtar Murtaza Paşa Caminin yerleşkeye bakan tarafındaki duvarın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıvandığı görüldü.
Cami duvarında oluşan deliklere taş sıkıştırarak adak adama veya türbenin maneviyatından medet umma gibi batıl inanışlara engel olmak amacıyla duvarın sıvandığı iddia ediliyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde fail veya faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenilirken, yapılacak incelemelerin ardından duvarın eski haline getirilmesi için de çalışma yapılacağı ve böyle bir fiilin hiçbir izahatının olmadığını, fail veya faillerin yakalanması durumunda kurum olarak davacı olacaklarını belirtti.
Çevrede bulunan vatandaşlar ise, tarihi dokuya zarar verilmesinin kabul edilir bir durum olmadığı belirtilerek, böyle bir girişiminde bulunan kişilerin en kısa sürede yakalanmasını istedi.
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