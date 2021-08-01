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Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Polislerden görüntü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Güçleri Akalan Kurşun 

-Boş kovandan görüntü
-Araçtan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da iddiaya göre günü birlik ev kiraya verenler sokak ortasında kurşun yağdırdı 1 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Akkoyunlu 2. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre günü birlik ev kiralama işi yapan şahıslar sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede sandalye ve silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında patlayan silahın kurşunlarından biri V.K. isimli bir kişiye ve park halinde olan araca isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme yapılarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. (MB-AKK-Y)
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