Diyarbakır'da şehiriçi toplu taşıma aracında korkutan yangın

-Alev alan otobüsten görüntü

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da, hastane önünden yolcu aldıktan sonra şehir merkezine doğru hareket eden Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracı, motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Otobüs sürücüsünün dikkati sayesinde kimse yara almazken, otobüsün yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Sürücü otobüsün kapıları açıp, yolcuları indirdi Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BS 758 plakalı yolcu otobüsü, hastane önünden birkaç yolcu aldıktan sonra, hareket etti. Otobüs, ana yola çıkacağı kavşağa yaklaştığında, motor kısmı bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, kapıları açıp, yolcularla birlikte otobüsü tahliye etti. Otobüs alev alev yandı Dumanın sardığı belediye otobüsünün arka kısmı, alevlere teslim olurken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, cep telefonu kamerası tarafından bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (SI-

