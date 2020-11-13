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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da şafak vakti terör operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır’da şafak vakti terör operasyonu: 12 gözaltı

arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Özel Kuvvet Güvenlik Güçleri Terör Operasyonu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Diyarbakır’da terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen 19 kişiye yönelik şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Diyarbakır’ın Lice ilçesi Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında 3 Ekimde güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, operasyonda İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü sözde Amed eyaleti özel kuvvet birimi içerisinde faaliyet yürüten Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın da içerisinde olduğu 4 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde ve sığınaklarında örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen dijital malzemeler içerisinde yapılan tespitlerde PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 19 şüpheli şahsın kimlik bilgileri, telefon numaraları, ikamet ve iş yerleri adreslerinin bulunduğu tespit edildi. Zanlıların yakalanması için il merkezinde 25 adres ile Kulp ilçesi 1 adres olmak üzere toplam 26 adreste sabah saatlerinde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap-dergi, not defteri-doküman, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek, 1 milyon lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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