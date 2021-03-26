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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'da rehine krizi

Diyarbakır'da rehine krizi

olay yerinden görüntü

Rehin Silahlı Saldırgan Rehine Krizi Akalan Sağlık Ekipleri 

-Zanlının yakalanma anı
-çıkarılması
-sağlık ekipleri
-güvenlik önlemleri
-Detaylar

( DİYARBAKIR -2) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi.
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