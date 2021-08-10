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Diyarbakır’da refüje bırakılan bavul, polisi harekete geçirdi
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da refüje bırakılan bavul, polisi harekete geçirdi

Diyarbakır’da refüje bırakılan bavul, polisi harekete geçirdi

Boş caddeden görüntü

Altın Bomba İmha Uzmanları Fünye Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Bavulun patlatılması
-Bavulda çıkanların polisin taşıması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR )- Yoğun güvenlik önlemleri altında fünye ile patlatılan bavuldan elbise çıktı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe semtinde, refüje bırakılan bavul polisi harekete geçirdi. Kısa süreliğine kapatılan yolda, bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı bavuldan elbiseler çıktı. Edinilen bilgiye göre Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe semtinde refüje öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce bir bavul bırakıldı. Çevredekilerin fark ettiği şüpheli bavul, polise bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Halkı da alternatif yollara yönlendiren polis, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Fünye ile patlatıldı Bomba imha uzmanı ekipler, bölgede yaptıkları incelemenin ardından bavul fünye ile patlatılırken, bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı. Bavul incelenmek üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri, bavulu refüje bırakan şüphelinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. (SI-AKK-Y)
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