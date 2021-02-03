Diyarbakır’da polisler çocuklarla birlikte kartopu oynadı

-kartopundan görüntü

-çocuklardan görüntü

-polis ekiplerinden görüntü



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde trafik polisi ekipleri, çocukların isteğini kırmayarak birlikte kartopu oynadı. Ergani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışan trafik polisi ekipleri, çocukların kartopu oynama teklifini geri çevirmedi. Çocuklar, ellerine aldıkları karı yuvarlayıp polis ekiplerine attı, polisler de karşılık verdi. Oyundan sonra çocukları evlerine gönderen polisler görevlerine kaldıkları yerden devam ederken, bu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (MB-YRT



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