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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da polisler çocuklarla birlikte kartopu oynadı

Diyarbakır’da polisler çocuklarla birlikte kartopu oynadı

kardan görüntü

Kamera Trafik Polisi Cep Telefonu Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-kartopundan görüntü
-çocuklardan görüntü
-polis ekiplerinden görüntü

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde trafik polisi ekipleri, çocukların isteğini kırmayarak birlikte kartopu oynadı. Ergani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışan trafik polisi ekipleri, çocukların kartopu oynama teklifini geri çevirmedi. Çocuklar, ellerine aldıkları karı yuvarlayıp polis ekiplerine attı, polisler de karşılık verdi. Oyundan sonra çocukları evlerine gönderen polisler görevlerine kaldıkları yerden devam ederken, bu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (MB-YRT
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