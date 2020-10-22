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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'da öldürülen genç kadın Adıyaman'da defnedildi

Diyarbakır'da öldürülen genç kadın Adıyaman'da defnedildi

Mezarlıktan görüntü

Polis Cenaze Polis Ekipleri Genç Kadın Irak 

-Melek Aslan'ın mezarı
-Genel ve detay
-arşiv görüntüler

( ADIYAMAN )- Melek Aslan’ın cenazesi gece yarısı son yolculuğuna uğurlandı ADIYAMAN

- Diyarbakır'da önceki gün kardeşi tarafından katledilen 24 yaşındaki kadın, memleketi Adıyaman’da gece yarısı defnedildi.Diyarbakır'da dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Melek Aslan (24), erkek kardeşi Mustafa Aslan (20) ile konuşmak için buluşmuş ve ikili arasında çıkan tartışma sonrasında Mustafa Aslan, beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırarak öldürmüştü. Mustafa Aslan olay sonrası silahını bırakarak, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunup polis ekiplerine teslim olmuştu.Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirildi.
Gece saatlerinde getirilen cenaze ilçede bulunan Musa Peygamber Mezarlığında defnedildi.
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