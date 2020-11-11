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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı

Diyarbakır’da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı

Yaralıların ambulansa taşınması

Trafik Kazası Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yerinden bulunan ambulanslar
-Ambulansın yaralıları götürmesi
-Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet görüntüsü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) - Diyarbakır’da motosiklet kamyonetin altında kaldı, 2 yaralı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu motosiklet pikabın altında kaldı. Kaza motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Motosiklet hurdaya dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızlı olan 34 TJ 8979 plakalı motosiklet, sola dönüş yapan 23 FR 979 plakalı kamyoneti yandan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı kamyonetin altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonet altında kalan motosiklet hurdaya dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. (SI-
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