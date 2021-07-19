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Diyarbakır’da minibüs ile cip çarpıştı:5 yaralı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da minibüs ile cip çarpıştı:5 yaralı

Diyarbakır’da minibüs ile cip çarpıştı:5 yaralı

Cep telefonu görüntüsü

Hastane Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Altın 

-Kaza yapan minibüsten görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde içerisinde kadın ve çocukların olduğu minibüs ile cip'in çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasından 3’ü çocuk 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüs ise hurdaya döndü. Kaza, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Hüyükdibi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 21 VE 820 plakalı Ford Transit marka minibüs ile 34 BOM 443 plakalı Mercedes marka Cip ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasından aralarında kadın ve çocukların olduğu 5 kişi ağır yaralanırken, yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsün hurdaya döndüğü kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. (SI-AKK-Y)
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