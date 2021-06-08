Diyarbakır’da mıknatıslı bomba ile eylem hazırlığı yapan 2 kişi tutuklandı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da geçtiğimiz ay bombalı eylem hazırlığı polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu fark edilerek engellenmişti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır’da geçtiğimiz il Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Diyarbakır Mardin kara yolunda bir araç "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu Mardin yolu araç, Kamışlı Bulvarı kavşağında kaza yaparak durmuştu. Ekiplerin, araçtan siyah renkli bez torbanın dışarıya atıldığını görmesi üzerine yapılan kontrollerde, siyah renkli, naylon poşet ve koli bantları ile paketlenmiş, üzerinde mıknatıslar bulunan, telefonla irtibatlı bomba düzeneği olduğu değerlendirilen malzeme, cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. 3 gözaltına alındı Ele geçirilen mıknatıslı bomba düzeneği olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edilirken, olayla ilgili olarak bombayı 21 AAZ 225 plakalı araç ile getiren İbrahim Korban ile konu ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Mahfuz Aslan şahıslar aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri çalışma sonucunda olaydan 4 gün sonra ise İbrahim Korban isimli şahsın aracına 21 AAU 563 plakalı araçla öncülük yapan Suat Aslan da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi Polis ekipleri mıknatıslı bomba ile suikast hazırlığında olay terör örgütü üyesi şahısları son anda engellemiş olurken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı Bugün sağlık kontrolleri sonrası adli makamlara sevk edilen İbrahim Korban ve Suat Aslan isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine konulurken, Mahfuz Aslan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (SI-

