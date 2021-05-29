Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor

Diyarbakır'da mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor

Cadde ve sokaklardan görüntü

Polis Polis Ekipleri 

-Parktan görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor. Korona virüs mücadele nedeni ile son hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Diyarbakır’ da korona virüs mücadelesi nedeni ile son hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Korona virüs mücadelesi kapsamında 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan ‘kademeli normalleşme süreci’ Türkiye’ de olduğu gibi Diyarbakır’da da dün akşam 21.00’da başladı.
Kısıtlamalar nedeni ile sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakimdi. Kent genelinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri denetimlerine devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement