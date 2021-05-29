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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor. Korona virüs mücadele nedeni ile son hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Diyarbakır’ da korona virüs mücadelesi nedeni ile son hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Korona virüs mücadelesi kapsamında 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan ‘kademeli normalleşme süreci’ Türkiye’ de olduğu gibi Diyarbakır’da da dün akşam 21.00’da başladı.

Kısıtlamalar nedeni ile sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakimdi. Kent genelinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri denetimlerine devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.

