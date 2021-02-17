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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da lapa lapa kar yağışı görsel şölen oluşturdu

Diyarbakır’da lapa lapa kar yağışı görsel şölen oluşturdu

Kar yağışının başlaması

Yasaklar Yağan Kar Yağışı 

-Sokak ve caddelerden görüntü
-Kar yağışından görüntü
-Trafikten seyreden araçlardan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da aniden bastıran ve lapa lapa etkili olan kar yağışı, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebiyle görsel şölen oluşturdu. Diyarbakır’da aniden bastıran ve lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde, sokaklar ve araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar pandemi yasaklarından dolayı sokağa çıkamazken bu unutulmaz anı balkon ve pencerelerinden izledi. Sokağa kimse çıkmaz iken yağan kar sonrası sokak lambaları altında boş sokaklarda görsel bir şölen oluştu.
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