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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da kuyumcu ve berbere silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır’da kuyumcu ve berbere silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Saldırgan Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Mermi kovanından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde silahlı saldırgan, husumetli olduğu kuyumcu ve berbere silahla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir saldırgan, husumetli olduğu kuyumcu ve berberin iş yerlerinin önüne gelerek tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın ardından saldırgan belinden çıkardığı silahla, kuyumcu Yıldırım K. ve berber Sinan K.'ya birer el ateş etti. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldırım K.'nın geçtiğimiz aylarda da silahlı saldırıya uğradığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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