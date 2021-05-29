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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da korkutan anız yangını... Yangın çevredeki akaryakıt ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

Diyarbakır'da korkutan anız yangını... Yangın çevredeki akaryakıt ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

Karayolunda dumanların yükselmesi

Ağaçlı Karya Petrol Akaryakıt İstasyonu Anız Yangını 

-Anız yangının çıktığı tarlada görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Bir gencin yangını söndürmeye çabalaması
-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi
-Çevredeki petrol istasyonu görüntüsü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bu yıl kuraklıkla birlikte hasat mevsimi erken başlarken, hasat sonrası yetkililerin anız yakılmaması uyarılarına rağmen anızlar yakılıyor. Bağlar ilçesinde hasat sonrası ateşe verilen anızlar hem çevrede bulunan akaryakıt istasyonu ile ağaçlık alanları tehdit etti. İtfaiye yangına anında müdahale ederek söndürdü. Diyarbakır’da anız yakanlara yönelik cezai müeyyideler olmasına rağmen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce anız yakmaya devam ediliyor. Toprağa ve canlılara zarar veren anız yangınlarının sonuncusu Diyarbakır'ın merkez Bağlar ve Yenişehir ilçeleri arasında bulunan Batıkent Meydanı olarak bilinen tarlada hasat sonrası kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.
Anız yangını çevreye sıçramadan söndürüldü 50 dönüme yakın arazi ateşe verilirken, yoğunlaşan duman nedeniyle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çevredeki akaryakıt istasyonu ve ağaçlık alana sıçramama için yaptıkları kısa çalışmada alevler söndürüldü. Yangın sırasında bir çocuk ise yangını söndürmek için çaba harcadığı görülürken, itfaiye ekipleri yangınlar ilgili inceleme başlattı.
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