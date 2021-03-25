Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da klima patladı, ev küle döndü

Diyarbakır’da klima patladı, ev küle döndü

Yangın çıkan evden dumanların yükselmesi

Polis Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Yangının kontrol altına alınması
-Vatandaşların yangını izlemesi
-Polisin vatandaşları uyarması
-112 sağlık ekiplerinden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir apartmanın 1’inci katında klimadan kaynakladığı iddia edilen yangın çıktı. Yangın nedeniyle 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın sırasında bazı vatandaşlar korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını hiçe saydılar. Yangın, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 441’inci sokak içerisinde bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere, sokak içerisinde bulunan apartmanın 1’inci katında iddiaya göre klimadan kaynaklı önce bir patlama yaşandı ardından duman bütün evi sardı. Ev sakinleri bir anda evlerini saran dumanı görünce hemen evi terk etmek zorunda kaldı. Çevredekilerinde yangını görmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle duman etkilenen 3 kişi ise olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta tedavileri yapıldı. Yangın sırasından çevredeki vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kurallarını hiçe sayarak yangını film izler gibi seyrettiği görüldü.
Polis ekiplerinin uyarısı sonrası meraklı vatandaşlar evlerine çekildi. Yangının balkonda bulunan klimanın patlamasının ardından çıktığı öğrenilirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (SI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement