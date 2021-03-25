Diyarbakır’da klima patladı, ev küle döndü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yangının kontrol altına alınması

-Vatandaşların yangını izlemesi

-Polisin vatandaşları uyarması

-112 sağlık ekiplerinden görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bir apartmanın 1’inci katında klimadan kaynakladığı iddia edilen yangın çıktı. Yangın nedeniyle 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın sırasında bazı vatandaşlar korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını hiçe saydılar. Yangın, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 441’inci sokak içerisinde bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere, sokak içerisinde bulunan apartmanın 1’inci katında iddiaya göre klimadan kaynaklı önce bir patlama yaşandı ardından duman bütün evi sardı. Ev sakinleri bir anda evlerini saran dumanı görünce hemen evi terk etmek zorunda kaldı. Çevredekilerinde yangını görmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle duman etkilenen 3 kişi ise olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta tedavileri yapıldı. Yangın sırasından çevredeki vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kurallarını hiçe sayarak yangını film izler gibi seyrettiği görüldü.

Polis ekiplerinin uyarısı sonrası meraklı vatandaşlar evlerine çekildi. Yangının balkonda bulunan klimanın patlamasının ardından çıktığı öğrenilirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (SI-



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