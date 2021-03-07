Diyarbakır'da 'kısıtlamasız' ilk pazar hareketliliği
Diyarbakır 'da "kısıtlamasız" ilk pazar hareketliliği - Sur ilçesi Gazi Caddesindeki yoğunluk - Hasan Paşa Hanındaki yoğunluk - Tarihi Sur ilçesindeki İçkaledeki yoğunluk - Hz. Süleyman Camii - Ulu Camii - Ongözlü Köprüdeki yoğunluk - Nevroz Park mesire alanın'da pinik yapan vatandaşlar - Belediyelere ve polise ait araçlardan sık sık maske ve mesafe kuralına uyulmasına yönelik anonslar Diyarbakır 'da "kısıtlamasız" ilk pazar hareketliliği - Kent genelinde trafikte, tarihi mekanlar, mesire alanları ve kafelerde yoğunluk oluştu - Birçok vatandaş yapılan anons ve uyarılara rağmen maske kuralını hiçe saydıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı.Hafta sonu kısıtlamanın uygulanmadığı kentte, havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanları ve tarihi mekanlar başta olmak üzere sokakları doldurdu.Tarihi Sur ilçesindeki İçkale, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camii, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Millet Bahçesi Hasan Paşa Hanı ile merkez Yenişehir ilçesindeki Ongözlü Köprü'deki kafe ve çay bahçelerinde kalabalık yaşandı.Ayrıca, kilimlerini ve piknik malzemelerini alan birçok Diyarbakır lı da Nevroz Park mesire alanına akın etti.Kent trafiğinde de yer yer sıkışmalar yaşanırken belediyelere ve polise ait araçlardan sık sık maske ve mesafe kuralına uyulmasına yönelik anonslar yapıldı.Uyarılara rağmen birçok vatandaşın da maske kuralına uymadığı görüldü.
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