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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Diyarbakır'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

araçlardan görüntü

Hafta Sonu Kuruyemiş Market Güvenlik Güçleri Trol 

-caddelerden görüntü
-Polisten görüntü
-Denetimden görüntü
-Araç aramalarından görüntü
-Üst aramasından görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır sokakları boş kaldı. Güvenlik güçleri denetimlerine devam etti. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00'da başladı.
56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Diyarbakır'da sokaklar boş kalırken sabahın ilk ışıklarına kadar güvenlik güçleri uygulamaya devam etti. Güvenlik güçleri araçlarda arama yaparken, sokakta bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.
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