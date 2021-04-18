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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da kısıtlamada polis denetimi devam ediyor

Diyarbakır’da kısıtlamada polis denetimi devam ediyor

Caddelerden görüntü

Polis Hafta Sonu Polis Denetimi Tam Gün Trol 

-Polis denetiminden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca tüm yurtta uygulanacak olan 58 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır’da en işlek cadde ve sokaklar boş kalırken, polis denetimleri devam etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam saat 19.00’da başladı.
58 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin kısıtlamaya uyduğu görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başlarken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Diyarbakır’da denetimlerin kent genelinde aralıksız devam ettiği belirtildi. (RK-YRT-
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