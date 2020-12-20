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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır’da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Boş sokak ve caddeden görüntü

Polis Market Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin uygulaması
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma akşam saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlama ikinci gününde de sürüyor. Sokak ve caddelerin boş olduğu kentte polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam 21.00'da başladı.
56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterirken, kentte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Kısıtlamanın 2’nci gününde de Diyarbakır’da sokaklar boş kalırken gün boyu güvenlik güçleri uygulamaya devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
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