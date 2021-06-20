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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da kısıtlama sessizliği

Diyarbakır’da kısıtlama sessizliği

Boş sokaklardan görüntü

Hafta Sonu Alışveriş Market 

-caddelerden görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile cumartesi saat 22.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır sokakları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek semti olan Ofis başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim oldu. Caddelerin boş kaldığı kentte görevliler ve izinli olanların haricinde alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyenler yürüme mesafesinde marketlere gitti. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürdü.
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